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  4. Bakan Dönmez'in aday gösterildiği il açıklandı

Bakan Dönmez, Eskişehir'den aday gösterildi

Bakan Dönmez, Eskişehir'den aday gösterildi
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AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yer aldı. Bakan Dönmez, Eskişehir 1. sıradan aday gösterildi.

AK Parti milletvekili aday listeleri ortaya çıkmaya başladı. Hangi Bakanın hangi ilden aday gösterileceği merakla beklenirken; AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildiğini duyurdu.

Süleyman Reyhan'ın mesajı şöyle:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez Eskişehir 1.sıra milletvekili adayımız olmuştur. Başarılarıyla tanınan ve saygı duyulan bir isim olan Bakan Dönmez'in milletvekili adaylığı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun."

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Etiketler fatih dönmez milletvekili adayı eskişehir enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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