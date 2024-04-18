Bakan Fidan, Türkiye'ye Demirtaş ve Kavala şerhi koyan Hollanda'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Wittenburg Konferansı'nın 10'uncu Toplantısı kapsamında 19 Nisan'da Hollanda'ya gidecek. Bakan burada aralarında Gümrük Birliği Anlaşması'nın da yer aldığı çeşitli konuları görüşecek.

2008 yılında imzalanan 'Türkiye-Hollanda İlişkilerinin Güçlendirilmesi ve Türkiye-Hollanda Konferansı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası' kapsamında iki ülkenin Dışişleri Bakanları başkanlığında dönüşümlü olarak düzenlenen Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansı'nın 10'uncusu, Hollanda'da gerçekleşecek.

Bakan Fidan, mevkidaşı Hanke Bruins Slot'un daveti üzerine konferansa katılmak üzere Hollanda'ya gidecek. Fidan'ın Slot ile ikili görüşmesinde, siyasi ilişkiler değerlendirilecek ve Hollanda-Türk toplumunu ilgilendiren konular gündeme getirilecek. Türkiye'nin 'terörle mücadele' konusundaki beklentileri aktarılacak.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ' GÜNDEMDE

İsrail-Filisin, Ukrayna ve Kıbrıs başta olmak üzere yakın bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Fidan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi gibi konularda da Türkiye'nin beklentilerini aktarması öngörülüyor. Konferansta Dışişleri Bakanlarının görüşmelerine ilaveten, iki ülkenin ilgili Bakanlık ve kurumları arasında teknik düzeyli çalışma grubu toplantıları icra edilecek. Konferans kapsamında; 'Türkiye-AB ilişkileri', 'Hollanda Türk toplumu', 'Güvenlik, terörle mücadele', 'Düzensiz göç', 'Deprem sonrası yeniden yapılanma ve sürdürülebilir çözümler', 'Temiz enerjiye geçiş' başlıklarında 6 çalışma grubunda ele alınan konularda iş birliği imkanları görüşülecek.

HOLLANDA'NIN KAVALA VE DEMİRTAŞ ŞARTI

Hollanda Parlamentosu, milletvekili ve Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri'nin girişimiyle Türkiye'yi ilgilendiren bir karar aldı.

Hollanda Parlamentosu'nda Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş serbest bırakılmadan, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda görüşme yapmasını bloke edebilmesine neden olacak tasarıyı kabul etti. Hollandalı milletvekili Kati Piri, haberi X hesabından şöyle duyurdu:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti."