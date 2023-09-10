Bakan Fidan'dan, Kazakistan'a ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Eylül 2023 tarihlerinde Kazakistan'ı ziyaret edecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nun davetlisi olarak 10-11 Eylül 2023 tarihlerinde Kazakistan'a bir resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, Geliştirilmiş Stratejik Ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi.
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