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Bakan Fidan'dan, Kazakistan'a ziyaret

Bakan Fidan'dan, Kazakistan'a ziyaret
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Eylül 2023 tarihlerinde Kazakistan'ı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nun davetlisi olarak 10-11 Eylül 2023 tarihlerinde Kazakistan'a bir resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, Geliştirilmiş Stratejik Ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" denildi. 

Etiketler Bakan Fidan Kazakistan ziyaret
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