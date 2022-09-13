''Bakan Nebati gidiyor, eski bakan geliyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve geldiği günden bu yana yaptığı enflasyon tahminleri tutmayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi görevden almaya hazırlandığı iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, katıldığı programda ekonominin patronunun değişeceğini iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili olarak edindiği kulis bilgisini paylaşan Zeyrek, Ankara'da iki haftadır Nureddin Nebati'nin görevden alınacağını duyduğunu belirtti.

Zeyrek, ekonominin patronu yeni için Mehmet Şimşek ile görüşüldüğünü de iddia etti.

Öte yandan Zeyrek, erken seçim için tarihin 14 Mayıs olabileceğinin konuşulduğunu kulis bilgisini de paylaştı.

Deniz Zeyrek'in Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...