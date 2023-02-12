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  4. Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı! Erdoğan öyle bir baktı ki...

Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı! Erdoğan öyle bir baktı ki...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar önünde konuşurken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yer kapma telaşı canlı yayına yansıdı. Dikkati dağılan Erdoğan'ın, Bakan Nebati'ye attığı bakış dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün deprem bölgesi Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Erdoğan, burada açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önüne geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini dağıttı.

Konuşmasını durduran Erdoğan, Bakan Nebati’ye sessizce baktı. O anlar kameralara yansıdı.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler recep tayyip erdoğan nureddin nebati yer kapma telaşı kamera
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