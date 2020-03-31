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  4. 31 Mart 2020 22:08

Bakan Soylu: ''Testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 arkadaşımızın, ayrıca 4 kaymakamımız ve bir valimizin testleri pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: ''Testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var''
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi.

Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili" diye konuştu.

Bakan, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik" ifadelerini kullandı.

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