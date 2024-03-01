Başıboş köpek sorunu için kanun teklifi

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, ''Sokak Köpeklerine İlişkin Kanun Teklifi''ni, TBMM'ye sundu.

Saadet Partili Mesut Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği basın açıklamasında sokak köpekleri sorununun sadece güvenlik, sağlık ve çevre koruma sorunu olmadığını, aynı zamanda sahipsiz hayvanların da mağdur olduğu bir olgu olduğunu vurguladı. Doğan, sokak köpeklerinin sayısının artmasıyla birlikte, toplum arasında ciddi bir kutuplaşma meydana geldiğini söyledi.

Saadet Partisi olarak sorunun çözümüne yönelik somut adımlar attıklarını ve hazırladıkları kanun teklifiyle sorunun asıl sahibini ve çözüm yolunu netleştirdiklerini ifade eden Doğan, teklifin yasalaşması halinde alınacak önlemleri şu şekilde sıraladı:

“Sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılamayacak. Barınak ve bakımevlerinin yanı sıra yaşam alanları kurulacak. Barınak ve bakımevlerinin şartları iyileştirilecek ve tüm mekanlar 7/24 canlı izlenebilecek. Bağış toplayan hayvansever kuruluşlar barınak ve bakımevi kurmakla yükümlü olacak. Barınak, bakımevi ve yaşam alanlarında çalışan personele eğitim zorunluluğu getirilecek. Gönüllülerin barınak ve bakımevlerini ziyaret etmesi ve aktif görev almaları kolaylaştırılacak. Evcil hayvan satışı kontrol altında olacak ve hayvan sahiplendirme esas alınacak. Tüm evcil hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınacak. Tehlikeli yasak ırklara izin verilmeyecek ve bu hayvanlar için verilen cezalar artırılacak. Tehlikeli yasak ırkların saldırılarından sahipleri sorumlu olacak ve cezalar daha caydırıcı olacak.”

Doğan, insan hayatını merkeze alan ve hayvan refahını gözeten bir bakış açısıyla sokak köpekleri sorununu çözmekte kararlı olduklarını belirterek önümüzdeki günlerde hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

DHA