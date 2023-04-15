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Beynine pıhtı atan Taner Yıldız'dan haber var

Beynine pıhtı atan Taner Yıldız'dan haber var
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Beynine pıhtı atma şüphesiyle hastaneye kaldırılan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, taburcu edildi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 8 Nisan akşamı rahatsızlandı. Beynine pıhtı atma şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, nöroloji bölümünde bir hafta tedavi gördü. Sağlığına kavuşan Yıldız, bugün, sabah saatlerinde taburcu edildi. 

DHA

Etiketler taner yıldız beyne pıhtı atması
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