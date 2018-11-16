Binali Yıldırım aday olursa yerine kim gelecek ?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Binali Yıldırım'ın belediye başkanı seçilmesi durumunda, TBMM Başkanlığı görevi için kulislerde dört isim konuşuluyor: Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Grup Başkanı Naci Bostancı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.

"NET İFADELER KULLANMAYI DOĞRU BULMAM"

Daha önce "Belediye başkanlığını istemiyorum" dediği ileri sürülen Binali Yıldırım, konuya ilişkin Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'ye yaptığı açıklamada "Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz" ifadesini kullanmıştı.