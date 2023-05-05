Binali Yıldırım'dan da Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a istifa çağrısında bulundu. Yıldırım ”Kurumu daha fazla yıpratmadan kenara çekilmesi uygun olur" dedi.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım seçim atmosferinde yükselen tansiyonun geçici olduğunu söyledi ve "Seçim bitti gerginlik de biter, ondan sonra geçim derdine daha çok yoğunlaşırız" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

"Üç dönemde istisna uygulanmadı. Bütün isimlere, grup başkanı, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları. Ben partinin genel başkanlığını da yaptım. Burada bir karar alınırsa bu kararın sonuna kadar arkasında olmak daha hakkaniyete uygun bir şey. O bakımdan herhangi sıkıntımız yok. Kaldı ki AK Parti'de siyaset sadece milletvekilliğiyle yapılmıyor. Ben genel başkanvekili olarak görevime devam ediyorum. Bizim partide milletvekili olursun, olmazsın, ara verip tekrar olursun. Siyaset uzun soluklu iştir. Kısa dönemli değişikliklere takılırsanız siyaset yapmanız gereği kalmaz.

"HER GÜN İKİ İLE GİDİYORUM"

21 yıllık parti kuruculuğundan bugüne kadar devam eden yoğun çalışmam var. Aday olmadı vaziyeti idare ediyor gibi diye bir algı olmasın. Her gün iki ile gidiyorum. Dün Kars ve Muş'taydım. Yarın Bilecik, Burdur, öbürüsü gün Isparta. Vatandaş diğer seçimlere göre biraz daha sakin. Seçmen ittifaklara göre kendini konumlandırmış vaziyette. Son gün karar verecekler mutlaka vardır.

"İLK TURDA BİZ SEÇİMİ ALIRIZ"

Seçimin ilk turda Cumhur İttifakı lehine biteceğine düşünüyorum. İlk turda biz seçimi alırız. Yapacak her zaman yeni şeyler vardır. İhtiyaçlar değişiyor. İnsanların başlangıçta içme suyuna ihtiyacı vardı, köy yollarına, okula ihtiyacı vardı. Şimdi internet yetmiyor diyor. Kapasite artırın diyor köydekiler. İhtiyaç çok. İnsan var olduğu müddetçe ihtiyaçlar olmaya devam edecek. O ihtiyaçları da önemseyen, yapma azminde olan kadrolara da ihtiyaç var. Tecrübemiz var. Sadece söz veren kadrolar yok. Verdiği sözleri hayata geçiren iktidardan bahsediyoruz. 21 yıl dağ gibi sorunları dağ gibi projelere dönüştürmüşüz.

"KURUMU FAZLA YIPRATMADAN KENARA ÇEKİLMESİ İYİ OLUR"

Biz insanlarla uğraşmayalım, projelerle uğraşalım. Bir insanı ekmeğinden etmenin bize kazandıracağı bir şey yok. İşini yapmıyorsa, hak etmesi gereken maaşın gereğini yerine getirmiyorsa tabii ki ona işlem yapmak gerekir. Öbür türlü diğer çalışanlara haksızlık olur. Mekanizma belli disiplin soruşturması, hukuki yollar var. Kızılay 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur.