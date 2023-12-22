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Bomba kulis bilgisi: Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi?

Bomba kulis bilgisi: Fatih Erbakan AK Parti’den hangi ili istedi?
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İktidarın iki büyük ortağı AK Parti ile MHP arasında yerel seçimler için nasıl bir işbirliği yapılacağı genel hatlarıyla artık belli olsa da Refah Partisi ile görüşmeler devam ediyor.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday belirleme takvimi işlerken Cumhur İttifakı’nda da kulisler hareketlendi. AK Parti kendisini destekleyen MHP ile 30 büyükşehirde işbirliği yapacak. 28 ilin belediye başkanlığı için MHP AK Parti'nin, 2 ilin belediye başkanlığı için de AK Parti MHP'nin adayını destekleyecek.

GÖZLER ARALIK SONUNDA

AK Parti ve MHP heyetlerinin hafta sona ermeden tekrar bir araya gelmesi beklenirken 27 Aralık Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı illerin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

YRP İLE PAZARLIKTA SON DURUM

AK Parti’nin diğer ortaklarından olan Yeniden Refah Partisi (YRP) ile pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan daha önce yaptığı bir açıklamada ise “Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecektir” ifadelerini kullanmıştı.

KONYA'DAN SONRA VAN KONUŞULUYOR

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile görüşmelerde masada il adı konuşulmadığını söylüyor. Yeniden Refah Partisi'nin daha önce AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını istediği ileri sürülmüştü. Şimdi de Van gündeme geldi ancak en fazla ilçeler bazında işbirliğinin olacağı konuşuluyor.

DSP'DEN TALEP İDDİASI

Sözcü TV'nin aktardığı bir diğer iddiaya göre ise Demokratik Sol Parti de (DSP) AK Parti'den Edremit Belediye Başkanlığını istedi. YRP, HÜDA PAR ve DSP'ye her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar sistemiyle belediye meclis üyeliği verileceği belirtiliyor.

AK PARTİ’DE EN ÇOK İSTANBUL ADAYI MERAK EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak'ta seçim beyannamesini açıklayacak. Adayların tamamı kamuoyuna tanıtılacak. AK Parti’de cevap bekleyen en önemli soru ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İlk üçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski bakanlardan Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı geçiyor.

Etiketler fatih erbakan ak parti iller
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