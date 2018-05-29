Bu da Meral Akşener'in anket sonuçları

KRT'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yaptırdığı anketlerle ilgili bilgi verdi. Akşener, Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçtiğini söyledi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener KRT’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, gazetecilerin ‘Türkiye neden erken seçime gidiyor’ sorusuna “Türkiye ekonomik olarak çok sıkıntıda. İYİ Parti kuruldu ve ilk defa Tayyip bey kendi rakibini seçemedi. Rakiplerini hep kendi seçerdi bu sefer seçemedi. İkincisi ekonomi çok zorda taşıyamayacaklarını gördüklerini düşünüyorum. Bahçeli söyledi ama aralarındakiş anlaşma neticesinde söyletildiğini düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.

“YSK’YA TALİMAT GİTTİĞİNİ DUYUM ALDIK”

“Biz grup kurmaya çalışmadık isteseydik kurardık. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan gittim, bizim seçime sokulmamaz üzerine YSK’ya talimat verildiği duyumunu aldık. O nedenle randevu aldım, kendisinden ricada bulundum o da bu ricamı kırmadı teşekkür ederim. 15 milletvekili arkadaşımızı bizimle beraber olma yolunu açtı.”

“Hazır grup kurduk 100 bin imzayla uğraşma enerjini seçime hazırla dediler. Ben 100 bin imza toplayamazsam aday olmam demiştim. Allaha bin şükür milletim beni mahçup etmedi 4-5 saat içinde 100 bin imzayı bulduk.”

“İKİ DUDAĞININ ARASINDA”

“Ekonominin ateşini düşürecek olan hemen OHAL’i kaldırmaktır. KHK’larla yüyütülen bir ülkede yabancı yatırımcıda yerli yatırımcı da yatırım yapar mı? Adalet, hukuk yoksa her şey bir kişinin iki dudağının… sen bendensin sen benden değilsn deme hakkı bir kişideyse, ne yabancı gelir, ne yerli yatırımcı gelir. Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde biz sanayisizleştik.”

“Türkiye çok erken sanayisizleştirildi. 10 milyon insan işsiz. Şimdi internet ekonomisi diye bir şey gelişti. Türkiye’de girişimcilere para veriyorlar ama sürdürülebilirlik açısından destek yok.Elbette Türkiye borçlanacak. İki köprüyü kendisinden önce yaptılar, 4 liraya geçiyorduk. Şimdi 8 liraya çıktı. Bu köprüler devletin. Onlara araç geçme garantisi verildi mi? Hayır. Çünkü o köprüler bizim. Şimdikiler nasıl? Araç geçme garantisinin verildiği, geçmediği takdirde hepimizin cebinden temin edildiği ve yandaşların ceplerinin dolduğu bir durum var.İkincisi israfı keseceğiz biz. Ankara şehir hastanesinin ‘hasta garantisi’ var. Hastalanmadı mı insanlar onu yine biz ödeyeceğiz. Türkiye’ye bir yıllık maliyeti 800 milyon TL. İsrafı önleyeceksiniz.Çok iyi bir ekonomik kadromuz var. Ayfer hanım gibi, Durmuş bey gibi tanıdıklarınız var bir de tanımadıklarınız var. Türkiye’de maddi olan her şey pahalandı. Ama manevi olan her şey ucuzladı. Bizim toplumlarımız çözülüyor. O insanların tekrar topluma katılmasının, üretime katılmasının önünü açmak zorundayız. Bir insan komşusunun kapısına haciz memuru gelmesini istemez. Bunu insanlara doğru şekilde anlatmak zorundayız.”

“MEDYA SAHİPLERİNE ACIYORUM”

“Ben iş adamlarına, gazetecilere, medya sahiplerine acıyorum. Türkiye’de maalesef medya sermaye ile iç içe. O gazeteler içinde gazetecilik yapmak isteyen, ama akşam da evine ekmek götürmek zorunda olan gazetecilere acıyorum.”

“TRT’yi satacağım. Bugünün şartlarında devletin televizyonu olmaz. İktidarın borazanı hiç olamaz. Türkiye’nin bütün kurumlarını gözden geçireceğiz. YÖK’ü kapatacağız. TOKİ ile ilgili sadece dar gelirli ailelere sosyal konut dışında hiçbir şey yapamayacak. Yani kupon üzerine al gülüm ver gülüm işler olamaz.Ben uzun yıllardır medya ile başı belada olan bir politikacıyım. Medya ile sermaye iç içe olamaz. Medya kurallarına uygun bir medya bakış açısı olması lazım. Gazeteci denilen insan başka bir şey. Aldıkları eğitim, hayat tarzları, bu insanların özgürleşmesi lazım. Bunun yolu da özgür bir şekilde gazetecilik yapmalarından geçiyor.”

“Meral Akşener’i övmek zorunda değil kimse. Namusuma laf atılana kadar ben bugüne kadar hiçbir gazeteciyi dava etmiş bir insan değilim. Siyasetçiyi medya eleştirecek. 17 Nisan 6 Mayıs arası AKP ve MHP’ye 2260 dakika, bize ise 9 dakika verilmiş. 6 Mayıs ile günümüze kadar bize yine 9 dakika verildi. Kayseri mitingime, on binlerce kişinin katıldığı mitinge sadece 38 saniye verdiler.”

"ANKETLER MİLLET İTTİFAKINI ÖNDE GÖSTERİYOR"

24 Haziran için çok etkili bir dip dalga geliyor. Sandığa öyle bir çarpacak ki hepiniz şaşıracaksınız.

Anket yaptırıyorum. Durumumuz çok iyi. Bizim partimizin durumu iyi, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Anket sonucu olarak söylüyorum bunu. Tayyip Bey ikinci tura kalıyor.

Ben 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak gibi bir iddianın sahibiyim. İşte 'ikinci tura Meral Akşener kalırsa Kürtler oy vermez' gibi incitici bir cümleyi şiddetle reddediyorum. Kimsenin oyu cebinde keklik değil. Biz şu an birinci turdan ikinci tura geçmek üzere bir kampanyanın içindeyiz. Erdoğan'ı göndermek konusunda hemfikiriz ancak diğer Cumhurbaşkanı adayları ile rakibiz aynı zamanda biz. O yüzden birbirimizi incitmeden hareket etmeye çalışıyoruz.