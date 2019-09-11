Bülent Arınç AK Parti'den ihraç mı edilecek ?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Arkadaşımız Mehmet Akif Ersoy’un programında sergilemiş olduğu tavrı Cumhurbaşkanı’ndan ve onun yakın kurmaylarından habersiz sergilemiş olabileceğine inanmıyorum…" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın hem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hem de HDP’li Ahmet Türk ile ilgili sözleri AK Parti'de büyük tepkilere yol açmıştı.

Hatırlanacağı gibi Arınç, Canan Kaftancıoğlu için Canan Kaftancıoğlu'nun yazdıklarına da kesinlikle katılmadığını belirttikten sonra; “Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız” demişti. Arınç ayrıca HDP'li Ahmet Türk için de "Ahmet Türk' tanıyorum terörle bir alakası yoktur" demişti.

İşte Arınç'ın bu açıklamalarına gelen tepkileri değerlendiren Yılman yazısında Arınç'ın bu tavrını "danışıklı dövüş" olarak değerlendirirken aksi durumunda Arınç'uın da AK Parti'den ihracının söz konusu olabileceğine şu sözlerle işaret etti:

"Bülent Arınç’ın da tıpkı eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nda olduğu gibi parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu nezdinde küçük düşüren beyanlarda bulunduğu gerekçesi ile disipline sevki ve kesin ihracının istenmesi lazım."

İbrahim Kalın'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk yanıtı !

AK Parti'de Bülent Arınç depremi

Bahçeli'nin danışmanından Arınç için olay sözler

Bülent Arınç'tan Ahmet Türk açıklaması !

Arınç'tan dikkat çeken Canan Kaftancığlu açıklaması