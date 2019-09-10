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  4. 10 Eylül 2019 08:51

Bahçeli'nin danışmanından Arınç için olay sözler

MHP lideri Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın CHP2li Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sözlerine tepki gösterirken "AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin danışmanından Arınç için olay sözler
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bülent Arınç'ın hapis cezası alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. 

Çiçek, Arınç'ın Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak söylediği, "Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" sözlerine karşılık olarak, "Bülent Arınç, PKK ve FETÖ safında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a savaş açmıştır. AKP kendi bünyesindeki FETÖ ve PKK sevdalılarından kurtulmalıdır" dedi.

Çiçek ayrıca, yaptığı bir diğer paylaşımda ise Arınç'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık edenleri kutsadığını' söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Arınç aylardır 'MHP ile ittifaka karşıyım' diyor. HDP’li Ahmet Türk’e sahip çıkıyor, PKK-HDP sevdalısı Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düşmanlık edenleri kutsuyor. Truva Atı bile değil artık! MHP’ye düşman ama herkese sevgi kelebeği oluyor!"



 
 

Arınç'tan dikkat çeken Canan Kaftancığlu açıklamasıArınç'tan dikkat çeken Canan Kaftancığlu açıklaması

 

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