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  3. 09 Eylül 2019 16:50

Arınç'tan dikkat çeken Canan Kaftancığlu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili "Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" dedi.

Arınç'tan dikkat çeken Canan Kaftancığlu açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Habertürk'te yayımlanan programa konuk oldu.

Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Arınç, daha önce Sakine Cansız'ların öldürülmesiyle ilgili sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Arınç "Devlet adam öldürmez. Devlet yakalar alır getirir mahkemeye verir. Susturucuyla adam öldürmez" dedi.

Kaftancıoğlu'nu sevmediğini, beğenmediğini, yazdıklarına katılmadığını belirten Bülent Arınç, "Bunlardan dolayı ceza verilecek olacak, ben bir hukukçuyum, bu mesajlar toplumu infiale sürükleyecek olsa, 2013'te bir soruşturma açardı savcılarımız. Ama üzerinden 6 yıl geçtikten sonra dava açılıp hemen 2-3 celsede karar veriliyorsa buna nasıl bakmak lazım?" ifadelerini kullandı.

"TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDAYIZ"

Arınç, "Verilen kararın iyi ya da kötü olduğunu söylemekten uzağım. Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" dedi.
 

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