Bülent Arınç'tan, Babacan'la ilgili soruya böyle cevap verdi: Bugünkü mülakatın...

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski yol arkadaşı Ali Babacan'la ilgili soruya ilginç bir yanıt verdi.

Sivri çıkışlarıyla bilinen eski TBMM Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

YANITLAMAK İSTEMEDİ

Arınç, eski yol arkadaşı olan ve daha sonra DEVA Partisi'ni kuran Babacan'la ilgili bir soruyu duyunca yanıtlamak istemedi.

"MÜLAKATIN DIŞINA ÇIKMAYALIM"

Mehmet Akif Ersoy, "Sayın Babacan'ın Baykar ve Anayasa'nın 66. Maddesi'nin değiştirilmesi ile ilgili açıklamaları çok tartışıldı. Hiç görüşme fırsatınız oldu mu? Görüşüyor musunuz?" diye sordu. Arınç ise "Hayır görüşmedim. Söylediğiniz konuyu da takip etmedim. İsterseniz bugünkü mülakatın dışına çok fazla çıkmayalım. Konu nedir tam bilmiyorum" dedi.