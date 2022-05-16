Canan Kaftancıoğlu tarih ve saat vererek duyurdu: Bir çift sözümüz var

Hakkında verilen Yargıtay kararının siyasetin gündeminde tartışmalara yol açtığı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük bölümün onanmasına hükmetmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımla partinin tüm milletvekillerini İstanbul'a çağırdığını duyurmasının Kaftancıoğlu kararıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştı. Kararın üzerine CHP'den Kaftancıoğlu'nun görevine devam edeceği açıklaması yapılmıştı. Kaftancıoğlu bugün, millet bahçesi yapılacağı dolayısıyla gündemde olan Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklama yaptı.

"BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR"

Kaftancıoğlu, paylaşımını Twitter hesabından yaptı. Atatürk Havalimanı'na gideceklerini duyuran Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın saat:11.00’de Atatürk Havalimanına gidiyoruz. Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var. Doğa dostu kurumlar ve kişileri bekliyoruz."

BAKAN KURUM'DAN ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ PAYLAŞIMI

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak. Fidan dikim töreni için hazırlıklar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Paylaşımında "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün sayıyor." diyen Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız fidan dikim töreni için hazırlıklarımıza heyecanla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum paylaşımında, "Tamamlandığında Dünya'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bilgisini verdi.

Murat Kurum, "Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi.

Öte yandan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi için iş makineleri pist alanına giriş yaptı.