Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia

CHP PM Üyesi Eren Erdem, yeni kabineye dair kulis iddialarına canlı yayında bir yenisini ekledi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni kabinede yer almak için talip olduğu koltuğu açıkladı.

Eren Erdem, 24 Mart tarihinde katıldığı programda Binali Yıldırım’ın MYK’da olacağını söylemişti. Eren Erdem aynı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı pozisyonu hakkında adının geçmesini değerlendirdi. Eren, Soylu’nun “Pozisyonum değişecekse Tarım Bakanı olmak istiyorum” dediğini aktardı. Eren Erdem şunları söyledi: “Buradan şunu anlıyoruz ki Süleyman Bey de yaşanan ekonomik krizde en ağır bedeli ödeyen çiftçilerle sahaya inerek temas kurmak istiyor. Anladığım kadarıyla geleceğili kırsal kalkınmada görüyor. Kendisini Tayyip Erdoğan sonrası döneme böyle hazırlıyor, anlaşılan.”