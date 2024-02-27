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Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir''

Canlı yayında dikkat çeken yerel seçim tahmini: ''O il el değiştirebilir''
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Gazeteci yazar İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında bir önceki yerel seçimlerde AK Parti'nin yüzde 60'lık oyla kazandığı ilimiz için dikkat çeken bir tahminde bulunarak "Bu gibi yerlerde sürpriz hamleler bekleyebiliriz" dedi.

Sözcü TV'deki canlı yayında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, son anket sonuçlarını yakından takip ettiğini belirterek, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Saymaz, "Benim görüştüğüm kimi araştırmacılar Yeniden Refah Partisi'nin oyunu ikiye katladığını söylüyorlar. Yani yüzde 3 ve bandına ulaştığını 5-6 sınırını zorladığını söylüyor." dedi.

YRP'nin özellikle İstanbul'daki seçimlerde kritik bir konumda olduğunu belirten Saymaz, "Şimdi tabii böyle bir oy arana ulaşmış bir parti Hazine yardımını garantiliyor ve kendi başına bazı ilçeleri alabilir adaya bağlı olarak" diye konuştu.

Saymaz, açıklamasının devamında ise gündem yaratacak bir iddiayı ortaya attı:

"Urfa'yı da alabilir. Yani orada Mehmet Kasım Gülpınar Bey'den kaynaklı. Bu gibi yerlerde sürpriz hamleler bekleyebiliriz"

Etiketler ismail saymaz yerel seçim tahmin ak parti yrp yeniden refah partisi
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