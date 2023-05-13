Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıran soru: ''Ya kaybederseniz ?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 kanalın ortak canlı yayınında sorulan "ya kaybederseniz" sorusuna sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden dün akşam yapılan ve Star, Kanal D, Atv, Kanal 7, Beyaz Tv, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ile Akit Tv kanallarında yayınlanan canlı yayında "ya kaybederseniz" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Erdoğan'a programda “Seçimi kaybederseniz tavrınız nasıl olur?” sorusu da yöneltildi. “‘Seçimi kaybederseler hükümeti bırakmazlar' yaklaşımını değerlendirmeye bile gereksiz buluyorum” diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Çok saçma bir soru. Bu tür soru ancak olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz Türkiye’de demokratik yolla iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühü ile iktidara geldiysek, milletimiz ola ki farklı bir karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız.

İstanbul'da belediye başkanlığını CHP aldığı zaman belediye başkanımız buradan çıkmıyoruz dedi mi? Ankara'da arkadaşlarımız ‘Vermeyiz' dediler mi? Bu tür anlayış, yapı CHP'ye aittir. Onlar ‘Vermeyiz' derler. Biz de böyle bir şey söz konusu olamaz.

Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Karşımızdakilerden de aynı taahhüdü bekliyoruz. Ancak maalesef CHP tarafı her seçim öncesi ve sonrasında demokrasiye zarar verecek söylemleri yaymayı maharet sanıyor. Sandık demokrasinin namusudur.