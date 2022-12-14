Cem Uzan: ‘’Eğer AKP seçimden sonra da iktidarda kalırsa…’’

Bahar Feyzan’ın Youtube kanalında canlı yayın konuğu olan Cem Uzan 2023 seçimlerinde AK Parti’ni yeniden kazanma ihtimalini “kaza” olarak nitelendirerek AK Parti’nin yeniden iktidar olması durumunda Türkiye’yi hayal bile edilemez yeni ekonomik krizlerin beklediğini söyledi.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, eski bir muhabir ve haber spikeri olan Bahar Feyzan’ın Youtube kanalına konuk oldu.

2023 seçimlerini yorumlayan Cem Uzan, Türkiye’yi kritik bir seçim sürecinin beklediğini belirterek “Seçimden sonra AKP iktidarda kalırsa Türkiye’yi hayal bile edilemez bir ekonomik kriz bekliyor” dedi.

İşte Cem Uzan’ın Bahar Feyzan’a canlı yayında yaptığı o açıklama:

“Şimdi Türkiye yeni bir iktidara yeni bir ekonomik anlayışa, benim söylediğim gibi fabrika ayarlarına yani Cumhuriyet’in kurulduğu fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Eğer bir kaza olur ve 2023 Haziranından sonra da AKP iktidarda kalırsa, Türkiye tahayyül* bile edemeyeceği krizler içerisinde bulacak kendisini. Ekonomik olarak her şeyden önce. Nasıl bir Türkiye bekliyoruz diyoruz ya 2023 senesinde. Ekonomik olarak kendisini bu dar boğaza sokanlardan kurtulması ve hesap sorma ve ekonomiyi düzeltme yolunda ayakları yere basan ne yaptığını bilen bir iktidarı başa getirmesi gerekir Türkiye’nin. “