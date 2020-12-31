CHP erken seçim için sahaya indi

Olası bir “erken seçim” için alarm veren CHP’de milletvekilleri yeni yılda yollara düşecek ve il il dolaşacak. Hedefte ise her yıl sandığa giden 1 milyon yeni genç var.

Bu çerçevede CHP’li vekiller yeni yılda sahada, başta genç seçmenler olmak üzere vatandaşla yüz yüze iletişimde olacak.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre; vekiller CHP iktidarında yapılacakları, sorunlara yönelik çözüm önerilerini detaylı anlatacak, “Umutsuzluğa kapılmayın, her sorunun bir çözümü vardır. CHP iktidarında çözüm böyle olacak” diyecek. Parti yönetimince hazırlanan, “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nda ise, 2020’nin son günleri ve yeni yıla ilişkin CHP’li vekillere çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Rapor ile vekillere, “Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız” mesajı verildi.

‘POLEMİĞE GİRMEYİN'

CHP’li vekillere, “Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorular muhatap alınmamalı. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli. Zira o tarz söylemlerde bulunan insanların amaçları bizleri o polemiğe sokmaktır, amaçlarına ulaştırmamak için verilecek tek cevap ‘muhatap almıyoruz’ olmalıdır” uyarısında da bulunuldu.