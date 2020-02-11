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  4. 11 Şubat 2020 18:37

CHP İstanbul il yönetimine başörtülü isim

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığı koltuğuna oturan Canan Kaftancıoğlu il yönetim kuruluna yeni isimler aldı.

CHP İstanbul il yönetimine başörtülü isim
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Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığı koltuğuna oturan Canan Kaftancıoğlu, il yönetim kuruluna Kevser Celayir'i aldı.

Sosyal sorumluluk projelerinde görev alan bir isim olan Celayir'in ilk yönetimine girdiğini köşesinden duyuran Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, şu bilgileri paylaştı:

Bingöllü Kevser Celayir CHP yöneticisi oldu

"Bu arada Canan Kaftancıoğlu’nun yeniden seçildiği İstanbul İl Kongresinde yönetime başörtülü bir üye girdi. Bingöllü olan Kevser Celayir, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor."

Zazaca ve Kürtçe eğitimi veriyor

"Aynı zamanda Zazaca ve Kürtçe eğitimi veriyor. Kaftancıoğlu, 'Sadece başörtülü olduğu için değil, bilgi ve birikimi nedeniyle Kevser hanımı yönetime aldım. Sadece başörtülü olduğu için yönetimde yer aldığını düşünmek, onun birikimine haksızlık olur' dedi."

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