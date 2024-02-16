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CHP Lideri Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok

CHP Lideri Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok
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2019 yılındaki yerel seçimlere ittifakla girdiklerini hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'taki seçimlere ise kendi adaylarıyla girdiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin İzmir'de Dikili İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özel, daha sonra Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "Halk buluşması" etkinliğinde konuşma yaptı.

Dikili'nin kendisi için çok anlamlı bir yer olduğunu vurgulayan Özel, "Dikili'de 11 kıymetli aday adayımız başvurdu. Hepsi bu göreve layıktı. Onların yarınlarda partimize, Dikili'ye katkıları olacak. Bizim için önemli olan memnuniyet anketiydi. Dikili memnuniyet anketinde bütün ilçeler içinde ilk 3'ün içindeydi. Ankete baktık ve 'Dikili'de konuşacak, tartışacak bir şey yok' dedik. En kısa konuştuğumuz ilçe Dikili idi. Çünkü belediye başkanımız yarım kalan işleri tamamlamış ve bunu sizlere iyi anlatmıştı. Ben kendisini ve ekibini kutluyorum." diye konuştu.

Özgür Özel, 2019'da seçime ittifakla girdiklerini ve onların desteğini aldıklarını dile getirdi.

Bu seçimlere ise kendi adaylarıyla girdiklerini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok. İstedik, gayret ettik ama başarılı olamadık. Herkesin kendince ve hak verdiğimiz, saygı duyduğumuz gerekçeleri var. Geçen seçimleri kazandığımız o seçmen yerli yerinde duruyor. O seçmen yüreğinde vatan millet sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan, saraya itirazı olan tek adam rejimine itirazı olan seçmen. Devlet Bahçeli'ye itirazı olan seçmen. O seçmen demokrat, Atatürkçü seçmen ve o seçmen hala Dikili'de, İzmir'de, Ankara'da hala İstanbul'da. Hala 81 ilde beraber."

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve CHP Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz'e destek isteyen Özel, konuşmasının son bölümünde vatandaşları selamladı.

Etiketler özgür özel kurumsal seçim
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