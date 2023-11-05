CHP lideri Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 il başkanıyla buluştu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Özel, Kılıçdaroğlu hakkında ''Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyiminden istifade etmeye devam edeceğiz'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın bugünkü bölümünde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.



Ankara Spor Salonu'nda dün başlayan kurultayda Genel Başkan seçimi gerçekleştirilmiş, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 812 oy alan Özgür Özel, CHP’nin 8. Genel Başkanı oldu.



Kurultayın ikinci ayağında ise PM ve YDK üyeleri delegelerin onayına sunulacak. Kurultaydan sonra partinin en etkili organları olan PM’de 60, YDK’da ise 15 üye bulunuyor.



Kurultayın ikinci gününde gerçekleştirilecek PM üye seçiminde “çarşaf liste” yöntemi uygulanacak. 52 üye çarşaf listeden seçilecekken, 8 üye ise Bilim Yönetim Kurulu Platformu (BYKP) kontenjanından belirlenecek.

ÖZGÜR ÖZEL: SALONDAN 81 İL BAŞKANI İLE ÇIKACAĞIZ

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 81 il başkanı ile bir araya geldi. Özel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

81 il başkanı ile bir araya geldiklerini belirten Özel, "Ben kongreler sürecinde, daha sonra il ziyaretlerinde, dün de yaptığım konuşmada şunu taahhüt etmiştim; Genel başkan seçildiğim takdirde salona kaç il başkanı ile girersem gireyim, 81 il başkanı ile çıkacağız. Partimizin unutulmuş bir geleneğini, seçilen genel başkanın 81 il başkanı ile toplanarak ertesi günkü PM yapısını konuşacağını taahhüt etmiştim. Dün çok beklenmedik bir şey oldu, sadece 2 oy farkla 2. turda kaldı. İlerleyen saatlerde toplantı yapmak yerine birlikte bir ilk kahvaltı yapmayı tercih ettik" dedi.

"CHP'YE YAKIŞIR BİR PM LİSTESİ YAPACAĞIZ"

Özel, şöyle devam etti: "Bugün burada oluşan ortak kanı, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk genel başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik, bir tartışma değil; bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz. Biz dün 81 il başkanımız ile salonda birlikte çıktık ve bugün birlikteyiz. Birazdan saat 13.00'te rahmetli Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceğiz. Bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle, onların talep ve önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak CHP'ye yakışır bir PM listesi yapıp, örgütümüzün sahiplendiği bir anahtar listeyi sunacağız."

"ANAHTAR LİSTENİN BLOK LİSTE GİBİ ANLAŞILMAMASI GEREKİYOR"

Anahtar liste ile ilgili konuşan Özel, "Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı var ama bir dayatması yok. Örgütümüz, il başkanlarımız anahtar listemize hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir. Bu anahtar listenin kamouyunda bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatmayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar listesiyle karşınızda olmayı ümit ediyoruz" dedi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU HEP BİRLİKTE ALKIŞLADIK"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Özel, "Biraz önce içeride duyduğunuz alkışlar şahsıma değildi. İçeriden duyduğunuz alkışlar, partimizin 7. Genel Başkanı, Türkiye'nin adalet yürüyüşçüsü, adalet yürüyüşümüzün önderi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyiminden istifade etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ELBETTE BİR DEVİR TESLİM TÖRENİ OLACAK"

Devir teslim töreninin olup olmayacağı sorulan Özel, "Bugün kongreyi tamamlayacağız. Şu ana kadar bir itiraz yok ama PM'den sonra itiraz süresi oluyor. Ona göre mazbatanın ne zaman belirleneceği belli olduktan sonra elbette sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim töreni olacak. Şeklen bir devir teslim olacak ama sayın Genel Başkanımızın bize biriktirdiği tecrübesini aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak" cevabını verdi.