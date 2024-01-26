CHP, Muharrem İnce'nin taleplerini açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, İnce'nin ittifak görüşmelerinde CHP'den belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talep ettiğini açıkladı.

CHP'li Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin girebilecekleri her yerde seçime gireceklerini açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel, 4 Ocak'tan itibaren Memleket Partisi ile yerel seçimde iş birliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürüttüklerini belirterek, "Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sayın Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında "Kısıtlı imkanlarımızla girebildiğimiz her yerde seçime girmek istiyoruz." dedi ve CHP ile yan yana gelmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

İnce, "Kısıtlı imkanlarımızla girebildiğimiz her yerde seçime girmek istiyoruz. İçimizde cumhuriyetin neşesi var. Memleketteki herkesin kapısını çalmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 3 aday adayımız var. Önümüzdeki hafta içinde kararımızı açıklayacağız." dedi.

DHA