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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Planlarımız, programlarımız, adayımız hazır” dedi.

CHP'li Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Deprem bölgesinde yapılan ihaleleri eleştiren Öztrak, “21 Şubat-3 Mart arası  TOKİ 30 milyar lira tutarında 35 ihale yapmış. Daha depremlerin artçıları bitmeden ihaleleri yandaşlara dağıtmak istiyorlar. Biz hem milletin kör kuruşunun heba olmamasını sağlayacağız hem de depremzedeler için yapılacak güvenli konutların hak sahiplerine zamanında ve bedelsiz verilmesini sağlayacağız” dedi.

Hafta başında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nu açıkladığını anımsatan Öztrak, “Demokrasinin er meydanı artık kurulacak. Seçim kararını alacakları tarihi ilan ettiler. Adayımızı da öğrendiler. 6 siyasi partimizin liderleri, birbirlerine kefil olarak, istişareyle, uzlaşıyla, ülkemizi parlamenter sisteme taşıyacak. Önce Millet İttifakı’nın adayı milletimizin tevecühhüyle Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Planlarımız, programlarımız, adayımız hazır. Millet İttifakı’nın iktidarında, cumhuriyet ve halk deva bulacak. Demokrat Türkiye iyi olacak. Gelecek ve saadet milletimizin olacak. El ele verdik, ülkemizi ayağa kaldıracağız. Kılıçdaroğlu, herkesin cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.

‘İNCE TEBRİK ETTİ’
Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ne zaman görüşeceği sorulan Öztrak, “Tüm partilerle yapacağı görüşme takvimi çerçevesinde HDP ile de görüşecek. Gelişmiş demokrasilerde cumhurbaşkanı ne partiler ne de vatandaşlar arası ayrım yapar” yanıtını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyeceğine yönelik iddialar da sorulan Öztrak, “Sayın İnce genel başkanımızı cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle tebrik etti” dedi. 

Etiketler faik öztrak kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı
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