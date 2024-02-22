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CHP'de sürpriz gelişme: Adaylıktan çekilmişti, yeniden aday oldu

CHP'de sürpriz gelişme: Adaylıktan çekilmişti, yeniden aday oldu
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CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, parti içi anlaşmazlık nedeniyle adaylıktan çekilmişti. Hürriyet'in yoğun temaslar sonucu ikna edildiği öğrenildi.

CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile yaşadığı tartışma sonrası, İzmit Belediye Başkan adaylığından çekilmişti.

Yoğun temaslar sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden CHP adayı oldu.

Seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

Etiketler CHP Fatma Kaplan Hürriyet adaylıktan çekildi İzmit Belediye Başkanı
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