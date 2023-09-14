CHP'deki sürpriz genel başkan adayı belli oldu

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "eski bir CHP Genel Başkanı'nın ailesinden bir isim" dediği CHP'deki yeni sürpriz genel başkan adayının kim olduğu ortaya çıktı.

CHP'de seçimlerin ardından başlayan "değişim" tartışmaları tüm hızıyla sürerken, yarın Genel Başkanlık için adaylığını açıklayacak olan Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. Ancak Fatih Altaylı daha önce CHP Genel Başkanı'nın ailesinden sürpriz bir ismin de adaylığını açıklayacağını iddia etmişti.

Altaylı CHP'de sürpriz bir isim daha adaylığını açıklayacağını öne sürdü. Fatih Altaylı isim vermese de CHP'deki sürpriz Genel Başkan adayının CHP'de daha önce Genel Başkanlık yapmış bir ismin ailesinden olduğunu söyledi. Sürpriz adayın kamuoyu tarafından da tanınan saygın bir isim olduğunu belirten Fatih Altaylı "Kendisini siyaset sahnesinde ilk defa göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sürpriz genel başkan adayı belli oldu

CHP eski Parti Meclisi Üyesi gazeteci Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi'nde yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Öymen yaptığı açıklamada "KAMUOYUNA DUYURU: 15 Eylül 2023 tarihinde Cuma günü CHP’deki Kurultay sürecine yönelik CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. (Not: Tarih ve yerle ilgili kararı geçen hafta aldık, ilgili yazışmaları geçen hafta ve dün gerçekleştirdik)." ifadelerini kullandı.

Öymen'in yarın genel başkanlığa adaylığını açıklaması bekleniyor.

ÖRSAN KUNTER ÖYMEN KİMDİR?

Asıl adı Örsan Kunter Öymen'dir. 1965 yılında Ankara'da doğdu.

Öymen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe alanında, doktorasını da ODTÜ Felsefe alanında yaptı.

Öymen, akademik kariyerinin yanı sıra, gazetecilik ve siyaset alanında da aktif görevler aldı. 1990'lı yıllarda, "Cumhuriyet" ve "Milliyet" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2002-2007 yılları arasında CHP'den İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.

Örsan Kunter Öymen, profesör unvanı taşımaktadır.

ÖRSAN ÖYMEN'İN BABASI KİMDİR?

Örsan Öymen'in babası, 1938-1987 yılları arasında gazetecilik ve televizyonculuk yapan Mustafa Örsan Öymen'dir. Mustafa Örsan Öymen, Tercüman, Dünya, Ulus, Öncü gazetelerinde çalıştı. Uzun yıllar Alman Radyo Televizyonu'nda (WDR) radyo programcılığı, muhabirlik ve yorumculuk yaptı.

CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğludur.

Fatih Altaylı'nın "CHP'de daha önce Genel Başkanlık yapmış bir ismin ailesinden" ipucundan yola çıkacaklar için işte CHP'nin kurulduğu günden bu yana olan Genel Başkanları'nın tam listesi:

Mustafa Kemal Atatürk

Celâl Bayar ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

İsmet İnönü

Kâmil Kırıkoğlu ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Bülent Ecevit

Mustafa Üstündağ ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Deniz Baykal

Hikmet Çetin

Deniz Baykal

Cevdet Selvi ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Altan Öymen

Deniz Baykal

Cevdet Selvi ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Kemal Kılıçdaroğlu