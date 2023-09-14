CHP'de bir sürpriz Genel Başkan adayı daha

CHP'de seçimlerin ardından başlayan "değişim" tartışmaları tüm hızıyla sürerken, yarın Genel Başkanlık için adaylığını açıklayacak olan Özgür Özel'e çevrilmiş durumda. Ancak Fatih Altaylı daha önce CHP Genel Başkanı'nın ailesinden sürpriz bir ismin de adaylığını açıklayacağını iddia etti.

CHP'de tüm gözler yarın düzenleyeceği basın toplantısında Genel Başkanlık adaylığını açıklayacak olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e çevrilmişken, bomba kulis bilgisi gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı CHP'de sürpriz bir isim daha adaylığını açıklayacağını öne sürdü. Fatih Altaylı isim vermese de CHP'deki sürpriz Genel Başkan adayının CHP'de daha önce Genel Başkanlık yapmış bir ismin ailesinden olduğunu aktardı.

Sürpriz adayın kamuoyu tarafından da tanınan saygın bir isim olduğunu belirten Fatih Altaylı "Kendisini siyaset sahnesinde ilk defa göreceğiz" dedi.

Altaylı'nın bu iddiası sonrasında ise sürpriz adayın ismi merak konusu oldu.

Fatih Altaylı'nın "CHP'de daha önce Genel Başkanlık yapmış bir ismin ailesinden" ipucundan yola çıkacaklar için işte CHP'nin kurulduğu günden bu yana olan Genel Başkanları'nın tam listesi:

Mustafa Kemal Atatürk

Celâl Bayar ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

İsmet İnönü

Kâmil Kırıkoğlu ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Bülent Ecevit

Mustafa Üstündağ ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Deniz Baykal

Hikmet Çetin

Deniz Baykal

Cevdet Selvi ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Altan Öymen

Deniz Baykal

Cevdet Selvi ( Genel Başkan Vekilliği Görevi )

Kemal Kılıçdaroğlu