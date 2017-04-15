CHP'den Adil Gür hakkında şoke eden suçlama

CHP'li Barış Yarkadaş ve Aytun Çıray Adil Gür'ün açıkladığı ankete ilişkin flaş iddialarda bulundu. Aytun Çıray, Adil Gür'ün anket sonuçlarını açıklamasının ardından daha önce attığı bir tweeti paylaştı.



CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, A&G araştırma şirketi sahibi Adil Gür’ün ‘Evet’ oylarını yüzde 60.8 oranında olduğunu açıklamasının ardından daha önce attığı bir tweeti paylaştı. Çıray, o tweetinde 10 Nisan'da A&G'nin “birkaç gün içerisinde ‘evet'leri yükselmiş gibi gösterek ‘hayır'cıların sandığa gitmemesini sağlayacağını” söylemiş.

SOSYAL MEDYAYANIN GÜNDEMİ OLDU

Çıray, kaynağının Cumhurbaşkanlığı Sarayı olduğunu söylerken, A&G şirketinin bugün açıkladığı referandum anketiyle bu iddiasının doğrulandığını ifade etti. A&G, dün açıkladığı anketinde referandum yüzde 60 ‘Evet' oyu çıkacağını söylemesinin ardından Aytun Çıray’ın attığı tweetler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çıray'ın mesajları şöyle:





BARIŞ YARKADAŞ’TAN AÇIKLAMA



CHP’li Barış Yarkadaş, Adil Gür’le ilgili bir açıklama yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adil Gür, kamuoyu araştırmacısı değil “KAMUOYU OLUŞTURMACISI”dır. Gür, Başbakan Binali Yıldırım’ın isteği üzerine, tam üç aydır İzmir’e kamp kurmuş ve AKP-SARAY-EVET için PR çalışması yapmıştır. Kamuoyu araştırması yapmak yerine, EVET lehine kamuoyu oluşturmak için görev üstlenen Gür, AKP’lilerle Pelit Pastanesi’nde yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamak zorundadır. Adil Gür, hangi anlaşmayı yaptığını açıklamak zorundadır.

Bu son açıklama, Gür’ün görevinin bir parçasıdır. Görevi referandum gecesi de A HABER ve ATV’de devam edecektir. bu yüzden Adil Gür’ün yaptığı hiçbir açıklama ciddiye alınmamalıdır. CHP’li başkanlara telefonda “EVET 45, HAYIR 55” diyen Gür, Evet’in yüzde 60’a çıktığını uydurmaktadır. Gür, AKP ve AKP’nin yönettiği kurumlarla olan ticari ilişkilerinin dökümünü internet sitesinde yayınlamak zorundadır.

Halkımız, bu yalanın maskesini pazar günü sandığa gidip HAYIR oyu vererek düşürecektir. Halkımız rahat olsun…"