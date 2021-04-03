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CHP’den çok konuşulacak ''şaka değil gerçek'' videosu

CHP’nin resmi Twitter hesabından “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler” notuyla bir video paylaşıldı.

AK Parti’nin CHP’ye gönderme içeren 1 Nisan videosunu yeniden düzenleyen CHP Genel Merkezi, “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler” dedi.

AK Parti’nin videosunda CHP’nin heykel ve çeşme açılışı gibi icraatlara imza attığı, AK Parti’nin ise büyük projeleri gerçekleştirdiği izlenimi verildi.

CHP tarafından hazırlanan yanıt videosunda ise AK Parti’nin icraatlarına başka bir bakış açısı katıldı. Videoda hayat pahalılığına, enflasyona dikkat çekilirken, “Keşke 1 Nisan şakası olsaydı… Biz de 1 Nisan’da ‘şakacılara’ karşı yayımlardık. Ama hepsi gerçek. Hem de AK Parti’nin gerçeği!” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler chp video şaka değil gerçek video1 nisan şakası ak parti
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