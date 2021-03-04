CHP’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''patır patır'' yanıt

CHP'li Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere ilişkin, “Milletimiz de bunlara ‘Takur tukur belediyeler, çukur mukur yollar’ diyor” sözüne, “İşi gücü bırakıp belediyelerimize saldıracağınıza, patır patır dökülen iktidarınıza çare arayın” diye yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında CHP’li belediyelerin başlattığı “Tıkır tıkır çalışıyoruz” kampanyasını, “Bir de utanmadan çıkıp ‘Tıkır tıkır çalışıyoruz’ demezler mi? Milletimiz de bunlara ‘Takur tukur belediyeler, çukur mukur yollar’ diyor” sözleriyle eleştirdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Twitter hesabından Erdoğan’a, “Evet; bizim belediyelerimiz size rağmen tıkır tıkır çalışıyor. Milletle inatlaşmıyor, millet için inadına hizmet ediyor. İşi gücü bırakıp belediyelerimize saldıracağınıza, patır patır dökülen iktidarınıza çare arayın” diye yanıt verdi.

Torun, Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri ‘karalamaya’ çalıştığını belirterek, “Belediyelerimizi karalamak için beş poşet çöpten medet umacak kadar aciz hale gelenlerin yaptığı, ucuz siyasettir. Ülkeye verdiğiniz zararı temizlemek, çöp toplamak kadar basit olmayacak ama ona da talibiz. Bu millete dert olmak size nasip oldu, derman olmak bize nasip olacak” ifadelerini kullandı.