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  4. 08 Nisan 2019 11:56

CHP'den Erdoğan'a tepki: ''Son derece tehlikeli''

CHP İstanbul Millervekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbşaknı Erdoğan'ın "Kimse 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girmesin." sözlerine tepki gösterdi.

CHP'den Erdoğan'a tepki: ''Son derece tehlikeli''
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Geçmiş dönemde CHP'nin demokrasi gereği Erdoğan'ın seçilebilmesine yol açtığını belirten Sezgin Tanrıkulu, "Erdoğan’ın şuanki düşüncesi son derece tehlikelidir ve demokrasiye aykırı." dedi.

Tanrıkulu konuya ilişkin MSTV'de şöyle konuştu; Şimdi kendisi İstanbul'da seçimi kazanmış bir adaya sen 13 bin 14 bin oyla seçimi kazandım diyemezsin böyle bir sonuç olmaz diyor. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu andan 17 yıl sonra geldiği nokta bu demokrasi dışılık, bu hukuk dışıklık ve bu sandığa tahamülsüzlük noktasına gelmiş durumda. Bu düşünce son derece tehlikelidir. Sandıkla oyla ve sonuçların değişmeyeceği seçilenlerin iktidara gelemeyeceği düşüncesi yaratır ki bu son derece tehlikelidir, demokrasi dışıdır. Türkiye'yi halen var olan anayasasındaki ilkelerden uzaklaştırır, açık açık sandığa güvensizliği ortaya koyar ve hiç kimse bu saatten itibaren eksik yanlış olan Türkiye'deki demokrasinin hiç olmadığı noktasına getirir."

recep tayyip erdoğan , Sezgin Tanrıkulu , chp , ak parti , tepki
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