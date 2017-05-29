CHP'den Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ensar Vakfı'nın toplantısında yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminde direnmek için sokağa çıkan gençlerle ilgili bir benzetme yaptı. Erdoğan ''15 Temmuz gecesi sokağa çıkanlar Gezi Gençleri değildi'' dedi.

Bu sözlere CHP'den tepki geldi.

CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz-Gezi Parkı karşılaştırmasını, “Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Tayyip Olçok'un analarının gözyaşını, feryadını birbirinden ayırırsan. Her şey olursun ama insan olamazsın” şeklinde eleştirdi.

CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı bir konuşmadaki 15 Temmuz’a ilişkin “O gece oraya gelenler Gezi Parkı’nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz gerekir. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven, bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi” şeklindeki ifadelerini Twitter’dan eleştirdi. Erdoğan’ın sözlerini takipçileriyle paylaşan Özel, “Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Tayyip Olçok'un analarının gözyaşını, feryadını birbirinden ayırırsan. Her şey olursun ama insan olamazsın” değerlendirmesinde bulundu.

''15 Temmuz'da sokağa çıkanlar Gezi Parkı gençleri değildi''