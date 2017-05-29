Kaçakçının valizinden bakın ne çıktı
Kaçakçının valizinden bakın ne çıktı
En kritik darbe davasında şok ! Avukat ortada yok
En kritik darbe davasında şok ! Avukat ortada yok
Ona ''uzaylı'' hatta ''canavar'' bile dediler ama...
Ona ''uzaylı'' hatta ''canavar'' bile dediler ama...
Ev almak isteyenler dikkat ! Artık yeni projelerde yasak !
Ev almak isteyenler dikkat ! Artık yeni projelerde yasak !
Akıllı telefonlarda yeni virüs salgını: Yüklediyseniz hemen silin !
Akıllı telefonlarda yeni virüs salgını: Yüklediyseniz hemen silin !
Hülya Koçyiğit'ten bir iyi bir kötü haber !
Hülya Koçyiğit'ten bir iyi bir kötü haber !
Borcu olana bir müjde daha: Hepsi siliniyor !
Borcu olana bir müjde daha: Hepsi siliniyor !
Sınavlardaki ''saatzedeler'' için emsal sayılacak karar
Sınavlardaki ''saatzedeler'' için emsal sayılacak karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 29 Mayıs 2017 11:15

CHP'den Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz-Gezi Parkı karşılaştırmasına tepki gösterdi.

CHP'den Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ensar Vakfı'nın toplantısında yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişiminde direnmek için sokağa çıkan gençlerle ilgili bir benzetme yaptı. Erdoğan ''15 Temmuz gecesi sokağa çıkanlar Gezi Gençleri değildi'' dedi.

Bu sözlere CHP'den tepki geldi. 

CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz-Gezi Parkı karşılaştırmasını, “Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Tayyip Olçok'un analarının gözyaşını, feryadını birbirinden ayırırsan. Her şey olursun ama insan olamazsın” şeklinde eleştirdi.

CHP’li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı bir konuşmadaki 15 Temmuz’a ilişkin “O gece oraya gelenler Gezi Parkı’nın gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz gerekir. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven, bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi” şeklindeki ifadelerini Twitter’dan eleştirdi. Erdoğan’ın sözlerini takipçileriyle paylaşan Özel, “Ali İsmail Korkmaz ile Abdullah Tayyip Olçok'un analarının gözyaşını, feryadını birbirinden ayırırsan. Her şey olursun ama insan olamazsın” değerlendirmesinde bulundu. 

''15 Temmuz'da sokağa çıkanlar Gezi Parkı gençleri değildi''''15 Temmuz'da sokağa çıkanlar Gezi Parkı gençleri değildi''

 

Oda TV

özgür , gezi , gençleri , insan , chp , recep tayyip erdoğan , 15 temmuz , cumhurbaşkanı , özel , olamazsın