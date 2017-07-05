CHP'den ''saldırı hazırlığı'' için ilk açıklama

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Adalet Yürüyüşü'ne yönelik saldırı hazırlığı yaparken yakalandığı belirtilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama yaptı.

Tezcan şunları söyledi:

"Bir şeye dikkat çekme ihtiyacı duyuyorum. Devleti yönetenler sözlerine dikkat etmek zorundalar. Başbakan, başbakan yardımcısı gibi kişilerin bu yürüyüşü terörle ilişkilendirmeye çalışmaları, tamamen masum bir eylemi terör eylemi ile irtibatlandırmaya çalışılan sözleri provokasyon yapmak isteyenleri cesaretlendiren sözlerdir. Bildiğim şu buraya özle bir operasyon değil. Rutin terör operasyonları çerçevesinde bir çalışma. Rutin operasyonların bir parçası olarak açıklama yapıldı."

Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı