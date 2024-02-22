CHP'den seçilen ancak mazbata verilmeyen isim AK Parti'den aday oldu

Muş'un Bulanık’a bağlı beldesinde oyların yüzde 41.99’unu alarak seçilen ancak başkanlığı sigara kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle düşürülen CHP’nin adayı Fikret Hamarat, 31 Mart seçimleri için AK P'den aday oldu.

Muş Bulanık’a bağlı Rüstemgedik beldesinde 2019 yerel seçimlerinde oyların yüzde 41.99’unu alarak seçilen ancak başkanlığı sigara kaçakçılığından adli sicil kaydı bulunduğu gerekçesiyle düşürülen CHP’nin adayı Fikret Hamarat, 31 Mart’ta AK Parti adına yarışacak.

Hamarat’a mazbatasının verilmemesinin ardından, seçimlerde yüzde 40.11 oy alarak ikinci olan HDP’nin adayı Salih İlhan’a mazbata verilmesine karar verildi. HDP ise mazbatayı kabul etmeyip ve seçimin yenilenmesi çağrısında bulunarak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Muş Rüstemgedik beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, ikinci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir” ifadeleri yer aldı. Partisinden gelen bu açıklamaya karşın HDP’nin adayı Salih İlhan ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. HDP yönetiminin kararına uymayan Salih İlhan, Merkez Yürütme Kurulu tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İlhan başkanlık sürecini “bağımsız” olarak yürüttü.

Cumhuriyet'in haberine göre, 2019 yılında yüzde 41.99 oy almasına karşın mazbatası verilmeyen Fikret Hamarat ise bu seçimde AK Parti’nin Rüstemgedik belediye başkanı adayı oldu. Seçim çalışmalarına başlayan Fikret Hamarat, “Halkımızla yaptığımız istişare sonrasında AK Parti’den adaylık başvurusunda bulundum. Rüstemgedik beldesinin çok sorunu var. Yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Çalmayacağız. Çaldırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet