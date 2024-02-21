CHP'li bir aday daha istifa etti

CHP'nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, adaylıktan çekildiğini açıkladı. İstifanın ardından CHP'nin Alaca adayı Hüseyin Çinkaya oldu.

Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk, son gün istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir açıklama yapan Hüseyin Türk, ''Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.

İSTİFANIN ARDINDAN ATAMA GELDİ

CHP dün, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk'ün istifasının ardından aday değişti.

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirilerek, başvuru resmileştirildi.

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