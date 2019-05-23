CHP'li Erkek: ''İtiraza gerekçe yapılan sandıklardan Yıldırım çıktı''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Erkek, "754 sandıkta Binali Yıldırım'ın açık ara önde olduğu sandıklarda var." açıklamasını yaptı.

Erkek'in CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamadan satır başları şöyle;

7 kişilik sandık kurulunun önünde seçmenler özgür iradeleri ile oylarını kullandırlar. Kanuna ve YSK'nın genelgelerine uygun şekilde gerçekleştirildi işlemler. Tüm sandıkların sandık sonuç tutanakları 7 kişilik kurul tarafından imzalanarak, AKP'li ve MHP'li üyelerin de imzalarıyla ilçe seçim kurullarında birleştirildi.

Seçim günü seçmenler anayasada yazılı seçme hakkını kullandı. İBB başkanını belirledi, yönetime katılma hakkını gerçekleştirdi. Seçimin kaybedildiği görülünce oylar yeniden yeniden sayıldı, kısıtlılara bakıldı, her şeye bakıldı... Sonuç değişmeyince seçim iptal edildi.

7 ÜYE GÜNLERDİR SADECE 12 SAYFAYI YAZMIŞ

Ekrem İmamoğlu'nun hakkı hukuksuz bir şekilde elinden alındı. 250 sayfalık karara baktık, tamamını okuduk. İlk 12 sayfa AKP'nin itiraz dilekçesinin özeti

Sonraki 84 sayfa YSK'nın yazışmaları. Sonraki 104 sayfa 39 ilçe seçim kurulunun YSK'ya verdiği cevap ve tespitler. 38 sayfada karşı oy yazısı var. Geriye yalnızca 12 sayfa kalıyor. 7 üye 12 sayfa gerekçe yazmaya çalışmış maalesef o da yazılamamış.

Son sayfada aslında tüm gerçeği bizzat 7 üyenin yazdığı ile ortaya koyuyor. 7 üye demiş ki; "108 sandıkta sayım döküm cetvellerinde eksiklikler var.

Seçmenin iradesinin İstanbul seçiminde nasıl sakatlandığına ilişkin bir tek satır yok kararda. Sandık kurulu başkanları 754 sandıkta nasıl yanlı davrandı? Seçmenin oyunu nasıl çaldı? Bir tek cümle dahi yok.

İTİRAZA GEREKÇE YAPILAN SANDIKLARDA BİNALİ YILDIRIM DAHA ÇOK OY ALMIŞ!

18 sayım döküm cetveli boş sandık dedikleri sandıklarda Binali Yıldırım daha çok oy almış. 90 sandıkta da imzalar eksikmiş, o sandıklar da Binali Yıldırım daha çok oy almış. Kim yaptı bu usulsüzlüğü? Nasıl bir organizasyon ki sayım dölüm cetvelleri boş olan sandıklarda dahil Binali Yıldırım'ın oyu daha fazla çıkıyor?

754 sandıktaki insanları itham ederek İstanbul seçimini iptal ettirdiler. Seçmen iradesi nasıl sakatlandı burada?

6 MAYIS'TA KONUŞULMAYAN KONULAR GEREKÇEYE EKLENMİŞ!

Çok vahim bir durum hukuken, hüküm veriyor o 7 kişi karar verilince o hükme uygun gerekçe yazılır, 7 kişi napıyor? Sanki demokrasiye pusu kurmuşlar, toplanmaya devam ediyorlar, hükmün dışına çıkarak 6 Mayıs'taki toplantıda hiç konuşulmamış konuları da karara sokuyorlar. Hukuk devleti adına çok vahm bir tablo...

BÖYLE BİR SEÇİM YOK TÜRKİYE TARİHİNDE

YSK'nın bu kararına kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçim yok Türkiye tarihinde. İstanbul seçimlerini siyasi bir kararla iptal ettiklerinin başlı başına bir göstergesi.

Sandık seçim kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmaması nedeniyle iradenin yok sayılacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur kanunda. Hiçbir şeye cevap verememişler. Aynı YSK, referandumda açıkça kanuna aykırı olduğu halde milyonlarca mühürsüz oyu kabul etti. O zamanki kanun mühürsüz oy pusulaları geçersiz diyordu.

Lütfen milletin aklıyla alay etmeyin. Kendi tabanınıza bile saygısızlık yapıyorsunuz. Görev yapan pırıl pırıl insanları suçluyorsunuz, ayıptır günahtır yazıktır. Türkiye'ye yazık etmek istiyorlar ama buna asla müsade etmeyeceğiz.

Bu artık bir demokrasi mücadelesidir, hangi siyasi partiden hangi görüşten inançtan olursa olsun İstanbul seçmeninin 23 Haziran'da bir hakkı teslim edeceğine yürekten inanıyoruz. Herkes rahat olsun, sandığa gidip oyunu kullansın. Biz her bir oya sahip çıkacağız. YSK iptal etti ama son sözü İstanbul seçmeni söylecek, her şey çok güzel olacak.