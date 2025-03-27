CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki!

TBMM'de dün akşamki oturumda CHP ile AK Partili milletvekilleri arasında "İmamoğlu" tartışmaları yaşanırken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 1920 yılında Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin ile Damat Ferit tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için çıkarılan idam fermanını Meclis kürsüsünden gösterip "Silivri cezaevi bundan sonra sadece bir cezaevi değil, müstakbel cumhurbaşkanının çalışma ofisidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, birleşime verilen aranın ardından yeniden toplandı. Genel Kurul'da grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde milletvekilleri arasında, 'yargı' tartışması çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 11 gazetecinin tutuklandığı haberini aldıklarını belirterek, "Gazetecileri, foto muhabirleri bile gözaltına alıp tutuklayacak kadar korkuyorlar. Halkın haber alma hürriyetini ortadan kaldırıyorlar, sonra da 'Hukuk devletiyiz, bağımsız yargı' diyorlar. Sayın Akbaşoğlu'nun anlattıklarını dinleyince Türkiye'de yaşayıp yaşamadığından bile emin değilim. Dilek İmamoğlu hakkında başta Melih Gökçek olmak üzere, size yakın trollerin ifadeleri oldu. Onlarla ilgili bir söz dahi söylememişken; siz tutarsızsınız, iki yüzlüsünüz ve anneler arasında ayırım yapıyorsunuz demek ki. Anneleri yarıştırmayın. Kalkın, delikanlı gibi, biz Cumhurbaşkanımızın annesi için ne dediysek aynısını, hiç olmazsa aynısını söyleyin. Ama yapamıyorsunuz çünkü iki yüzlüsünüz" ifadelerini kullandı.

'KİM DOĞRU SÖYLÜYORSA, İSTİFA ETMEYE HAZIR MISINIZ?'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Emir'e cevaben, "Sayın Emir, kafasında bir ön yargıyla, hemen yapıştıracağı yaftayı bulmuş, 'İki yüzlüsünüz' diyecek, onun altyapısının gerekçelerini gerçeklikten kopuk olarak ortaya koyuyor. Sayın Çömez, 'Sizden orada olan var mıydı?' diye konuştu. Tutanaklara bakarsanız, ben oradaydım, 'Orada var mı?' dedi. Bak, bütün anneler için söyledim. Sizi tutanaklara bakmaya davet ediyorum. Kim doğru söylüyorsa, istifa etmeye hazır mısınız? Yalan bir bilgiyi değil, doğru bir bilgiyi vereyim; Şişli'de kayyımın ilk icraatının kent lokantalarını kapattığı bilgisi, yalandır. Her konuda kamuoyunu yalana sevk etmek doğru değildir. Bu gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca boykota ve Türkiye'yi ekonomik çalkantıya davet eden sizsiniz. Gazze'de insanlar şehit oluyor. Filistin'le ilgili boykot çağrılarına destek vermeniz gerekirken Türkiye'nin markalarıyla ilgili cadılaştırıcı ve hedef gösterici yaklaşımların yanlış olduğunu ve Türkiye'ye büyük bir zararı olduğunu, Türkiye'nin aleyhine çalışmak olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.

'BU GÖRÜNTÜLERİN GÖRÜLMESİNDEN Mİ KORKUYORSUNUZ'

Genel Kurul'da milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar sürerken söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Türkiye demokrasisi için sandığın getirilmesi gerektiğini kaydederek, "Günlerdir devam eden sokak gösterileri var ve bu sokak gösterilerini görüntüleyen ve bunları haber yapan 11 gazeteci az önce tutuklandı. Bir daha söylüyorum, 11 gazeteci az önce tutuklandı. İlginç olan ne biliyor musunuz? Bunların birçoğu foto muhabir ve görüntü alan gazeteciler. Tutuklamak yetmedi, evlerinde ve ofislerinde bulunan bütün dijital materyaller ve görüntülere el kondu. Bu, aynı zamanda onların hakkının, hukukunun çiğnenmesi değil, öte yandan milletin haber alma özgürlüğünün de ihlal edilmesidir. Neden korkuyorsunuz? Sokaklarda yaşananların kamuoyu tarafından bilinmesinden mi korkuyorsunuz? Bu görüntülerin bizler tarafından görülmesinden mi korkuyorsunuz?" dedi.

'BÜTÜN BASIN EMEKÇİLERİNİ DE SELAMLIYORUZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise tutuklanan gazetecilerin sayısının 16'ya yükseldiğini vurgulayarak, "Haksızlar, hukuksuzlar, gazeteciyi tutukluyorlar, baro başkanlarını tutukluyorlar, avukatları tutukluyorlar, kadınları tutukluyorlar bunu gelip bize burada, 'Demokrasi masalı' diye anlatmaya çalışıyorlar. Biz, bu demokrasinin içinde yokuz, biz bunun karşısındayız. Demokrasi mücadelesini yükselteceğiz. Buradan alanda olan ve haber takibi yapan bütün basın emekçilerini de selamlıyoruz, DEM Parti olarak onların yanındayız, hakikatin yanındayız. Halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız" dedi.

'FİLİSTİN'E BOMBA ATAN UÇAKLARIN JET YAKITI HALA TÜRKİYE ÜZERİNDEN GİDİYOR'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Kurul'da yeniden söz alarak, "Sayın Akbaşoğlu'nun bir kez daha ortaya çıktı ki, 'Tüm annelerimiz' diyerek Dilek İmamoğlu'nun adını veremediği herkesin malumudur; diyememiştir, tutanaklar da bunu gösteriyor. Oysa Dilek İmamoğlu, orada kadın ve eş sıfatıyla o kelimelere maruz bırakıldı, yoksa annelik üzerinden değil. Dolayısıyla siz bunu yapamıyorsunuz, iki yüzlüsünüz. Annenize yapılmasını, eşinize yapılmasını kabullenemeyeceğiniz bir şeyi başkasının eşine yapıyorsunuz, yapana da diyecek kadar cesaretiniz ve delikanlılığınız yok. İkincisi, kent lokantası kapattınız, gazeteciler gitti, hemen gittiler, baktılar ama sonra baktınız ki iş olmayacak, apar topar dezenformasyonu çalıştırdınız. Resimler var, açıklamalar var yani siz burada suçüstü yakalandınız, şimdi de temizlemeye çalışıyorsunuz. Bakın, 'Filistin' deyince siz susacaksınız, önünüze bakacaksınız, yüzünüz kızaracak, yüzünüz. Filistin'e bomba atan uçakların jet yakıtı hala Türkiye üzerinden gidiyor, çelik ve savaş malzemesi gönderiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM UTANACAK BİR İŞİMİZ YOK'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Murat Emir'in açıklamaları üzerine, "Biraz evvel hem Tenzile Erdoğan annemize hem de bütün annelere böyle bir hakaretin yapılamayacağını ifade ettim. Hala çarpıtmaya girişmek, hala bu işleri çarpıtmaya yöneltmek, bu gerçekleri ters yüz etmektir. Bu konuda kamuoyunda da açıklandığı üzere hiçbir şekilde Şişli'deki Kent Lokantası kapatılmamıştır. Şunu ifade edeceğim, bizim utanacak bir işimiz yok. Utanacak olan iş yapanlar yargıya hesap vermesi gerekenlerdir" dedi.

'SİLİVRİ CEZAEVİ, MÜSTAKBEL CUMHURBAŞKANININ ÇALIŞMA OFİSİDİR'

Genel Kurul'da yaşanan tartışmaların ardından siyasi partilerin grup önerileri görüşülmeye başlandı. Yeni Yol Grubunun yerel yönetimler ile ilgili araştırma önergesi üzerine kürsüde söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 11 Nisan 1920 tarihli Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için çıkarılan idam fermanını gösterdi. Akdoğan, "Padişah Vahdettin'i İngilizlere sığınmasıyla, Damat Ferid'i Fransızlara sığınmasıyla bilmektedir ama bütün dünya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığını ve bu ülkeyi kurmuş olduğunu bilmektedir. Menderes idam edilmiştir, Türkeş sürgün edilmiştir, Erbakan'a yasak getirilmiştir, İsmet Paşa illere sokulmamıştır; Ecevit, 'Dudaklarım var olduğu sürece konuşacağım' demiştir, Ecevit'e karşı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 'Bay Ecevit ve Bay Demirel bundan sonra partilerinin başına geçemez' demiştir. Bu kararı verenlerin hiçbirisi tarihte yoktur ancak bu isimlerin her birinin seveni milyonlar hayattadır. Selahattin Demirtaş 9 senede seçmenlerinin gönlünden silinmemiştir, 'Muhtar bile olamaz' denen Erdoğan, bu ülkede iktidar olmuştur. Şimdi, bu örneklerden yola çıkarak diyorum ki; Silivri Cezaevi bundan sonra sadece bir cezaevi değil, müstakbel cumhurbaşkanının çalışma ofisidir. İdam fermanı burada durmaktadır, Yassıada bir utanç abidesi olarak durmaktadır, Zincirbozan bir direnç abidesi olarak durmaktadır, Hamzakoy bir uzlaşı abidesi olarak durmaktadır; Pınarhisar, Diyarbakır, Metris, Mamak cezaevleri bir tarih dersi gibi ortada durmaktadır. Gidin bakın, ibret alın ve geleceği görün" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

DHA