CHP’li Öztrak’tan olay açıklama: Merkez Bankası'nın hali içler acısı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP genel merkezinde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de gerçek işsizlik oranı yüzde 19.4. olduğunu belirten Öztrak; "Millet yiyecek makarna bulamazken, uçan kaçan yürüyen saraylar sizde, zencefilli somonlu suşileri, dana rozbifleri, starex meyvesi eşliğinde aloeveraları, ejder meyveli smoothieleri gövdeyi indiren de sizsiniz" diye konuştu.

CHP'li Öztrak'ın açıklamaları şöyle:

"Daha üç yıl önce bir başka Yunan Başkanı, Aydın'ı ziyaret ettiğinde Bahçeli yeri göğü yıkmıştı. Sayın Bahçeli, üç yılda ne değişti de sus pus oldunuz? Ne oldu da Saray'ın müsamerelerine dekor olabiliyorsunuz?



Saray'ın içinde de gerilim artıyor. AKP'de dedikodu kazanları kaynıyor. AKP artık kavgalı evdir. FETÖ'nün okynaus ötesinde ama fikirleri iktidarda diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da iktidardaymış. FETÖ emniyet teşkilatı olmak üzere kamuda teşkilatlandırmaya devam ediyormuş. Bunu söyleyen, AKP'li biri. Kim bu isimler? Açıklayın.

Saray'ın İçişleri Bakanı AKP'li vekille televizyonlarda FETÖ kavgasına tutuşuyor. Yetmiyor kavga sosyal medyaya taşınıyor. Ne günlere kaldık. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz muz cumhuriyetine döndü...

"MERKEZ BANKASI'NIN HALİ İÇLER ACISI"

Yönetimdeki çürümeden nasibini almayan bir kurum kalmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da içler acısı. Her hafta düzenleme yapılıyor. Piyasalar eli yüreğinde nasıl bir sürpriz gelecek diye bekliyor.

Kredi muslukları açılarak ekonominin açığı büyütüldü. Geçen yıl 8 milyar turizm gelirimiz varken bu yıl sadece 3.4 milyar gelir elde ettik. Yıl boyunca turizmdeki gelir kaybımız 20 milyar doları bulacak.

Saray hükümeti sorunları çözmek yerine, halının altına atıp üstünü örtmeye çalışıyor. Vatandaşımız bu liyakatsizlerin elinde artık, parasının pul olacağını görüyor. Kendini ve birikiminin değerini korumaya çalışıyor.



Merkez Bankası rezervleri bu kadar ucuza sattığında, tüyü bitmedik yetimin hakkını peşkeş çekiyorlar. Saray hükümeti gideceğini anlıyor, ülkeyi benden sonrası tufan anlayışıyla yönetiyor.

İSTİHDAM RAKAMLARI

TBMM mini istihdam paketi görüşmeleri sürüyor. 20 tane paket açıklandı, bunun 15 tanesi istihdam paketi. Daha önceki paketlerden tecrübe kazanmışlar. Ücretsiz izin uygulamasını uzatmak istiyorlar. 1 yıl boyunca işçilerimize günde 39 lira verilecek, bu 39 lira ile hayata tutunmaya çalışacaklar. Bu insanlar hayata nasıl tutunacaklar.

GERÇEK İŞSİZLİK ORANLARI

Hafta sonu Saray'ın kibir abidesi ekonomide birçok ülkeyi geride bıraktık diye caka sattı. Ben hangi ülkeleri geride bıraktığımızı söyleyeyim. Türkiye'de gerçek işsizlik oranı yüzde 19.4... Avrupa'da ekonomisi iflas etmiş Yunanistan ve salgının merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan sonra en yüksek işsizlik oranı bizde. Biz yani bunları geçmişiz...

"MİLLET AÇKEN EJDER MEYVELİ SMOOTHİELERİ GÖVDEYE İNDİREN SİZSİNİZ"

Uçan kaçan yürüyen saraylar sizde, millet yiyecek makarna bulamazken, sen zencefilli somonlu suşileri, dana rozbifleri, starex meyvesi eşliğinde aloeveraları, ejder meyveli smoothieleri gövdeyi indiren sizsiniz

"15 TEMMUZ DARBESİ"

4 yılda 15 temmuz darbesi araştırıldı mı? FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarıldı mı? Bu 4 yılda ucube tek adam rejimi kuruldu. İnsanı özgürlük endeksinde 38. sıra, kürsel barış endeksinde 4 sıra birden geriledi. Dünya artık, yönetimimizi fiili diktatörlük olarak görmeye başladı.

Türkiyemiz her alanda büyük bir sıkışmışlık içinde. Tüm bu sıkıntıları çözmeye, 18 yılın kiri pasını temizlemeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız.

KURULTAY AÇIKLAMASI

Partimizin 37. olağan kurultayını bu hafta sonu yapacağız. Kurultayımızın parolası iktidardır. Kurultayımızın hedefi ilk seçimlerden sonra otoriter Saray rejiminden kurutulup, ülkemize güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi getirmektir.

Bizim, davamızın doğruluğuna, kadrolarımızın liyakatine ve halkımıza inancımız tamdır. Bugün MYK'nın son toplantısını gerçekleştiriyoruz. Sayın genel başkanımız dünyada ve Türkiye'de çok zor bir dönemde görev yapan tüm MYK üyelerimize üstün çalışmaları için teşekkür etti. Kurultayımızı Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü koşullarda yapıyoruz. Ne delegelerimizin, ne diğer katılımcılarımızın sağlığından taviz vermeyeceğiz. Tüm tedbirleri aldık, alıyoruz.

TOLGA YARMAN'IN ADAYLIĞI

Kurultayımızda şartları taşıyan herkes, aday olma hakkına sahiptir. Bunda yadırganacak bir durum yoktur.

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI'NIN SKANDAL SÖZLERİ

İstifa tek taraflı bir müessese, onaya tabi değil ama Saray hükümetinin bürokratlığından istifa etmek başındaki tek adamın onayına bağlı. Bu zaatın sözleri, doğru düzgün sözler değildir, son derece tehlikeli. Bu sözleri nedeniyle derhal istifa etmelidir.

KILIÇDAROĞLU'NA AYASOFYA'DAKİ İLK NAMAZ İÇİN DAVET GELDİ Mİ?

Namaza davet, ezanın muhammediyle olur. Namaz için hiç kimsenin ayrıca bir davete ihtiyacı yoktur. Namaz kılmanın protokolü olmaz."



