CHP'li vekilin Emine Erdoğan'a hakaretten hapsi istendi

CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca hakkında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a "hakaret ettiği" gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak getirilmesi talep edildi.

TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na gönderildi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, fezlekeye konu olan dosyada Karaca’ya yöneltilen suçlamanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a 'hakaret' olduğu ve bu suçtan dolayı Karaca hakkında 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendiği öğrenildi.

Fezlekeyi ve fezlekeye konu olan suçlamayı değerlendiren Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "İstenen cezanın gerekçesinde eleştiri sınırını aşan ağır ifadeler ile kişinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiğim iddia edilmiş. Bir gazete haberini alıntılayarak siyasi yorum yapmışım. O dönemde de milletvekiliyim ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Siyaset yapıyorum ve o paylaşımda da siyasi bir yorum yapmışım. Bir hakaret söz konusu değil. Hukuken hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır" dedi.

Karaca soruşturmaya ilişkin en çarpıcı noktanın Emine Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak istenmesi olduğunu belirterek "Savcılık hakkımda 'siyasi yasak' talep etmiş. Bu gerçekten acıklı bir durum: 'Emine Erdoğan'a hakaret'. Emine Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı'nın eşi. Peki kamusal bir görevi var mıdır? Emine Erdoğan'a hakaret ettiğimiz gerekçesiyle 'siyasi yasak' talep etmiş. Bu hukuken mümkün olamaz. Kaldı ki hakaret etmemişim ki hakaret etmiş olsam bile bunun cezası bu değil" diye konuştu.

Karaca, "Siyasi yasak talep edilmesi kabul edilemez. Emine Erdoğan herhangi bir yurttaş, hiçbir kamu sıfatı yok. Cumhurbaşkanı'nın eşi olması ona bir kamusal görev atfetmez" dedi.