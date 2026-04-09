  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
CHP'nin 10 puan farkla kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde kapandı, AK Parti dönemi başladı! Bozbey’in tutuklanması üzerine CHP’nin aday çıkarmadığı kritik seçimde, AK Partili Şahin Biba Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oldu..

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in seçilmesinin ikinci yılında, 31 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan süreç, belediye yönetiminin parti değiştirmesiyle sonuçlandı.

Mustafa Bozbey’in 10 puanlık farkla kazandığı belediye başkanlığı koltuğu, tutuklama ve meclis içi seçim süreciyle birlikte yeniden AK Parti’ye geçti. CHP kanadı süreci "milli iradeye müdahale" olarak nitelendirirken, AK Parti cephesi anayasal ve yasal sürecin işletildiğini vurguluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi binası, bugün meclis tarihinin en gergin başkan vekili seçimlerinden birine ev sahipliği yaptı.

Polis Barikatı ve Arbede

Seçim öncesinde belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. CHP’li milletvekilleri ve partililer meclis salonuna girmek istediğinde polis engeliyle karşılaştı. Sadece meclis üyelerinin içeri alınmasına izin verilmesi üzerine çıkan tartışmalar kısa sürede arbedeye dönüştü.

CHP grubu, halkın iradesine darbe vurulduğunu savunarak bu şartlar altında aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

CHP’nin protesto ederek katılmadığı oylamada AK Parti, meclis üyesi Şahin Biba’yı aday gösterdi. Meclis aritmetiğinde üstünlüğü elinde bulunduran Cumhur İttifakı (49 AK Parti + 8 MHP), 3 tur süren oylamanın ardından sonucu belirledi:

Üçüncü turda 61 oy alan Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkan vekili seçildi.

Meclis Aritmetiği Dengeleri Değiştirdi

Bursa halkı 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’ye yetki vermiş olsa da, belediye meclisindeki üye dağılımı yönetimin AK Parti’ye geçmesinde kilit rol oynadı. Mecliste güncel durum şöyle:

Cumhur İttifakı: 57 Üye (AK Parti + MHP)
Cumhur İttifakı: 57 Üye (AK Parti + MHP)
Muhalefet: 49 Üye (CHP + İYİ Parti + YRP + BBP)

CHP'liler Oturma Eylemi Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, seçim yapılırken CHP’liler ise belediye binasının önünden Kent Meydanı'na yürüdü. Ankara Yolu Caddesi’ni trafiğe kapatan partililer, Kent Meydanı’na gelerek burada oturma eylemi yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Getirin Bursa halkının önüne sandığı Bursa halkı karar versin. Tekrar seçim yapalım. Bakın görün Bursa halkı ne diyor? Bursa halkının iradesi o sandığa nasıl yansıyacak görün. Bugün seçim olsa yüzde 62 oyla kazanacak olan Mustafa Bozbey’in, haksız bir şekilde belediye başkanlığı elinden alınmıştır. Bursa halkının iradesi çalınmıştır. Bizler bundan sonraki süreçte Mustafa Bozbey başkanımızı içeriden alana kadar yapılan bu haksız uygulamalar bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’li Belediye Meclis üyelerinin salona alınmadığını iddia eden Yeşiltaş, uygulamayı kınadıklarını belirterek bunun hukuk devletine ve Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından partililer il binasına geçti.

Bu Haberleri Kaçırma...

Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu
Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı
Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi!
Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi
Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi
Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar
Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar
Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı!
Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı!
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
Etiketler bursa büyükşehir belediyesi Şahin Biba mustafa bozbey bursa CHP ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a rest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da belgeli yanıt Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a rest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da belgeli yanıt Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı