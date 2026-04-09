CHP'nin 10 puan farkla kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde kapandı, AK Parti dönemi başladı! Bozbey’in tutuklanması üzerine CHP’nin aday çıkarmadığı kritik seçimde, AK Partili Şahin Biba Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oldu..

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in seçilmesinin ikinci yılında, 31 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan süreç, belediye yönetiminin parti değiştirmesiyle sonuçlandı.

Mustafa Bozbey’in 10 puanlık farkla kazandığı belediye başkanlığı koltuğu, tutuklama ve meclis içi seçim süreciyle birlikte yeniden AK Parti’ye geçti. CHP kanadı süreci "milli iradeye müdahale" olarak nitelendirirken, AK Parti cephesi anayasal ve yasal sürecin işletildiğini vurguluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi binası, bugün meclis tarihinin en gergin başkan vekili seçimlerinden birine ev sahipliği yaptı.

Polis Barikatı ve Arbede

Seçim öncesinde belediye binası çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. CHP’li milletvekilleri ve partililer meclis salonuna girmek istediğinde polis engeliyle karşılaştı. Sadece meclis üyelerinin içeri alınmasına izin verilmesi üzerine çıkan tartışmalar kısa sürede arbedeye dönüştü.

CHP grubu, halkın iradesine darbe vurulduğunu savunarak bu şartlar altında aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

CHP’nin protesto ederek katılmadığı oylamada AK Parti, meclis üyesi Şahin Biba’yı aday gösterdi. Meclis aritmetiğinde üstünlüğü elinde bulunduran Cumhur İttifakı (49 AK Parti + 8 MHP), 3 tur süren oylamanın ardından sonucu belirledi:

Üçüncü turda 61 oy alan Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkan vekili seçildi.

Meclis Aritmetiği Dengeleri Değiştirdi

Bursa halkı 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’ye yetki vermiş olsa da, belediye meclisindeki üye dağılımı yönetimin AK Parti’ye geçmesinde kilit rol oynadı. Mecliste güncel durum şöyle:

Cumhur İttifakı: 57 Üye (AK Parti + MHP)

Muhalefet: 49 Üye (CHP + İYİ Parti + YRP + BBP)

CHP'liler Oturma Eylemi Yaptı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, seçim yapılırken CHP’liler ise belediye binasının önünden Kent Meydanı'na yürüdü. Ankara Yolu Caddesi’ni trafiğe kapatan partililer, Kent Meydanı’na gelerek burada oturma eylemi yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Getirin Bursa halkının önüne sandığı Bursa halkı karar versin. Tekrar seçim yapalım. Bakın görün Bursa halkı ne diyor? Bursa halkının iradesi o sandığa nasıl yansıyacak görün. Bugün seçim olsa yüzde 62 oyla kazanacak olan Mustafa Bozbey’in, haksız bir şekilde belediye başkanlığı elinden alınmıştır. Bursa halkının iradesi çalınmıştır. Bizler bundan sonraki süreçte Mustafa Bozbey başkanımızı içeriden alana kadar yapılan bu haksız uygulamalar bitene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’li Belediye Meclis üyelerinin salona alınmadığını iddia eden Yeşiltaş, uygulamayı kınadıklarını belirterek bunun hukuk devletine ve Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından partililer il binasına geçti.