CHP'nin adayı olduğu iddia edilen İnce'den açıklama

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu merak ediliyor. Habertürk TV'den Çimen Çetin'e konuşan İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Bu sabah bu münasebetle kendisini tebrik ettim." dedi. Bu sözlerin hatırlatıldığı Muharrem İnce adaylığı konusunda net bir açıklama yapmazken, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin.Her şey çok güzel olacak." demekle yetindi



CHP'de cumhurbaşkanı adayı konusunda adı ön plana çıkan Muharrem İnce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sızdı: Muharrem İnce

AA'nın haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.