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''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır''

''CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır''

CHP'li Gürsel Tekin, İzmir İl Başkanlığı ziyareti sırasında erken seçim çağrısında bulunarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu söyledi.

İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısı yapan Tekin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu belirtti.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Tekin yaptığı açıklamada "2018’de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem. Onu söyleyecek makam genel başkanımızdır. Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakının ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler chp cumhurbaşkanı adayı 2023 seçimleri chp'nin adayı gürsel tekin
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