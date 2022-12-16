CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Saraçhane'de canlı yayında açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de KRT'nin canlı yayında yaptığı açıklamalarda, CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan hapis ve siyaset yasağı sonrası, tüm İstanbullular Altılı Masa liderlerinin de katılacağı Saraçhane'deki mitinge çağrılmıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı anılan İmamoğlu hakkında verilen ceza kararları adaylık tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, adaylık sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı net, belli, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Başka bir açıklaması yok bunun. Altılı masa ne karar verir bilemeyiz ama biz altılı masaya Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstereceğiz."