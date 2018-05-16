Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Asla izin vermeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de şehit aileleri için düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin sadece kalbimizde değil tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kudüs'ün, İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini ağırladığı iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Afrin'de 4456, Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İsrail terörüne ilişkin, "Filistin'de büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, "Amerikan'ın büyükelçiliğini BM ve uluslararası kurumların kararlarını hiçe sayarcasına Kudüs'e taşıması İsrail yönetimini adeta azdırmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dünyanın bir başka yerinde yaşansa tüm uluslararası kurumların tüm devletlerin ayağa kalkacağı bu saldırı, İsrail tarafından Filistinlilere uygulandığında maalesef büyük bir aymazlıkla karşılanmıştır. Türkiye'nin girişimleri, İslam coğrafyasındaki mazlum halkların yürek yakan isyanları ve kimi vicdanlı Batılıların itirazları dışında bu trajediye sadece seyirci kalınmıştır." dedi.

BM'nin bittiğini, tükendiğini ve çöktüğünü kaydeden Erdoğan, "Şu anda BM Genel Sekreteri'ne hukukumuz ileri derecede olmasına rağmen ulaşamıyoruz." açıklamasında bulundu.



Erdoğan, İsrail zorbalığına daha fazla sessiz kalınırsa dünyanın hızla haydutluğun hakim olduğu bir kaosa doğru sürükleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bu sıfatın yüklediği çok önemli bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizlerin bu sıfatın vakarına uygun hareket etmesi hem şehitlerimize olan minnetimiz hem de gazilik sıfatına olan saygımız sebebiyle çok önemlidir."

"MİLLETİMİZİN YİNE EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin yeni bir döneme adım atacağı 24 Haziran seçimlerinde milletimizin yine en doğru kararı vereceğinden şüphem yoktur. Sizlerden ülkemizin demokrasiden ekonomiye her alandaki umutlarını ifade eden 2023 hedeflerine sahip çıkmanızı özellikle rica ediyorum. Eski Türkiye'nin hastalıklarını hortlatmak için uğraşanlara asla izin vermeyeceğinize inanıyorum. Türkiye'yi yeniden istikrarsızlığa, çekişmenin, kısır kavgaların tuzağına çekmek isteyenlere itibar etmeyeceğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze’deki yaşanan olaylara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin sadece kalbimizde değil tüm imkanlarımızla yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Kudüs'ün, İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.