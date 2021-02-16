Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Yunus dostları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.



Vefatının 700. sene-i devriyesinde Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yadediyorum. 2021 senesi tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırıyor. Bu sene İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı olmasının yanısıra Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin 750. sene-i devriyesidir.

Bizim için böylesine mühim bir yıl olan 2021 senesini manasına yakışır şekilde idrak etmek istedik. 2021 yılını İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Yılı ilan ettik. UNESCO 1991'i Yunus Emre Sevgi Yılı olarak belirlemişti. Bu defa UNESCO vefatının 700. yılı olması münasabetiyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temscilerine teşekkürü borç biliyorum.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında bizim Yunus ve dünya dili Türkçe temalarıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceğiz.

1071 Malazgirt zaferinin hemen ardından ecdadımızın bu topraklarda inşa ettiği cami, medrese, kütüphane, çeşme, köprü, çarşı, hanlar ve kervansaraylar Anadolu'ya yepyeni bir kimlik kazandırmıştır. Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran asır müessese dergahlar olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı destür ile Türkistan'dan Anadolu'ya hicret eden dervişler yeni vatanın dört bir yanında dergahlar kurdular.

"VATANI ÖNCE DİL SONRA ORDU BEKLER"

Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız.

Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor.

"DÜNYA DİLİ TÜRKÇE, DİYEREK BİR SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ"

Gençlerimiz arasında sosyal medya dili geçerli bir yazı diline dönüşüyor. Tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz. Milli bir seferberlik ruhuyla gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız.

Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz. 18 ayrı bakanlık, kurum kuruluş marifetiyle harekete geçireceğiz.