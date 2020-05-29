Cumhurbaşkanı Erdoğan fetih kupası etkinliğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Vatana semalarında ezanımız dinmesin bayrağımız inmesin diye toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu sene hem dini bayramlarımızı hem de milli günlerimizi alışılmışın dışında kutluyoruz.

Kültürümüzde ok ve yay savaş ve avlanma ötesinde siyasetten sosyal hayata birçok manayı barındırır. Siyaset geleneğimizde yay merkezi ok ise uç beyliklerini ve akıncılarını temsil eder.

Evlatlarımızı okçuluğa biniciliğe atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz.

Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir.

Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz.

Kültüründen habersiz bir neslinde hayata tutunması mümkün değildir. Türkiye'nin geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanış eşiğinde olduğuna inanıyorum.

Bedenini iyi idare eden, evini iyi idare eden ülkesini iyi idare eder.