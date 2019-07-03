''Cumhurbaşkanlığı sistemini ABD’liler hazırladı''

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik tartışmalar devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce devreye giren sistemin devlet yapısına uymadığına yönelik eleştiriler artarken, iktidar partisi içinde de bu eleştiriler her geçen gün daha fazla büyüyor.

Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ve Bülent Turan’dan “sistemin rehabilite edileceğine” yönelik açıklamalar gelmesi sistemdeki tıkanıklığı gözler önüne sermişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AK Partili üst düzey bir yetkili Millî Gazete’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre; AK Partili isim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin AK Parti tarafından hazırlanmadığını, söz konusu sistemin daha önce de ülke gündemini uzun süre meşgul eden ABD merkezli McKinsey Danışmanlık Firması tarafından dizayn edildiğini ifade etti.

Gündemi sarsacak açıklamaları bununla da kalmayan AK Partili üst düzey yetkili, sistemin güncellenmesinin de ABD’li şirket McKinsey’e verildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin güncellenmesinin de McKinsey tarafından yapılacak olması iktidar partisi içinde de rahatsızlıklara neden oldu.

SİSTEMİ MCKİNSEY KURDU

AK Partili üst düzey yetkili, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarının ABD merkezli McKinsey Danışmanlık Firması olduğunu söyledi. Tartışmaların odağında bulunan sistemin ABD’li McKinsey tarafından yapıldığına her seferinde vurgu yapan yetkili, sistemin tüm aşamalarının söz konusu firmanın yetkilileri tarafından yapıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşumunda AK Parti’den kimsenin görev almadığını da dile getiren AK Partili yetkili, dolayısıyla devletin tüm kurullarının ve komisyonlarının ABD Merkezli McKinsey firmasına emanet edildiğini dile getirdi.

SİSTEMİN GÜNCELLENMESİ YİNE ABD’Lİ ŞİRKETE VERİLDİ

Yetkili, sistemin rehabilite edilmesi konusunda parti içinde tartışmaların arttığını ifade ederek, yapılan son istişare toplantılarında söz konusu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemin güncellenmesi konusunda görüş birliğine varıldığını ancak sistemin düzeltilme işlemi için AK Parti içinde kimseye görev verilmediğini ve güncelleme işleminin tekrar ABD’li şirket McKinsey’e verildiğine vurgu yaptı. Yetkili, parti içinde bu karara tepkilerin olmasına rağmen herhangi bir geri dönüşün olmadığını da ifade etti.

PARTİ DEĞİL, KÜLLİYE ÇALIŞMAYI YÜRÜTÜYOR

Yetkili, ABD’li şirket McKinsey’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “yarı başkanlık sistemine ve Meclis’i güçlendirecek bir güncelleme üzerinde çalıştığını” dile getirdi. Partinin karar mercilerinde ABD’li şirketle görüşen kimsenin olmadığını söyleyen yetkili, sistem üzerinde güncellemenin ‘Külliye’ üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. ABD’li McKinsey firmasına yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin maliyetinin çok yüksek olduğunu söyleyen yetkili, bu maliyetin yakında ortaya çıkacağını da vurguladı.